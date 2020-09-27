В Нагорном Карабахе начались боевые действия

В Нагорном Карабахе начались боевые действияВласти непризнанной республики ввели военное положение
На линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались боевые действия, участники конфликта обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила руководство Азербайджана в наступлении на Карабах.
По ее информации, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт. Наступление было отброшено по нескольким направлениям, добавила она, отметив, что три азербайджанских танка были уничтожены. Среди мирного населения Карабаха также есть жертвы, уточнила пресс-секретарь Минобороны Армении.
«Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В Минобороны также заявили, что не ведут обстрел населенных пунктов Карабаха.
Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Араика Арутюняна.
«Мы начали мобилизацию всех граждан с 18 лет. В стране объявляется военное положение», — сообщил он.