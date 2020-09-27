В Нагорном Карабахе начались боевые действия

По ее информации, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт. Наступление было отброшено по нескольким направлениям, добавила она, отметив, что три азербайджанских танка были уничтожены. Среди мирного населения Карабаха также есть жертвы, уточнила пресс-секретарь Минобороны Армении.