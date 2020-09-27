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В Нагорном Карабахе начались боевые действия

Власти непризнанной республики ввели военное положение
Ведомости
Андрей Гордеев/Ведомости

На линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались боевые действия, участники конфликта обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила руководство Азербайджана в наступлении на Карабах.

«Противник начал воздушную и ракетную атаку в направлении Арцаха. Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. Армянская сторона сбила два вертолета и три БПЛА противника. Бои продолжаются», — сообщила она в Facebook.

По ее информации, вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление по всей линии соприкосновения, открыв артиллерийский огонь по населенным пунктам непризнанной республики, включая столицу Степанакерт. Наступление было отброшено по нескольким направлениям, добавила она, отметив, что три азербайджанских танка были уничтожены. Среди мирного населения Карабаха также есть жертвы, уточнила пресс-секретарь Минобороны Армении.

В Баку обвинили Ереван в организации масштабных провокаций и объявили о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.

«Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Минобороны также заявили, что не ведут обстрел населенных пунктов Карабаха.

Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и начали мобилизацию граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Араика Арутюняна.

«Мы начали мобилизацию всех граждан с 18 лет. В стране объявляется военное положение», — сообщил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных