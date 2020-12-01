В Минобороны назвали принципы работы российско-турецкого центра по Карабаху
В российско-турецком центре мониторинга обстановки в Нагорном Карабахе будет работать равное число военных России и Турции, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает «РИА Новости».
«Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным», — сказал Конашенков. Конкретное число военнослужащих представитель Минобороны не указал.
Ранее Минобороны Турции объявило о подписании соглашения, касающегося создания российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе.
Соглашения, заключенные 9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, подразумевали размещение исключительно 2 000 российских военнослужащих, которые в рамках миротворческой операции в течение пяти лет будут обеспечивать сохранение перемирия на линии соприкосновения, а также безопасность сообщения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Арменией через Лачинский коридор.
Документ, окончивший шедшие с 27 сентября боевые действия, обязал Армению вывести войска из Карабаха, а НКР передать под контроль Баку территорию Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. К 1 декабря азербайджанская армия, согласно договоренностям, окончательно вошла во все три территории, заняв Лачинский район. Кроме того, Ереван и Баку должны обеспечить обмен пленными, заложниками и телами погибших.