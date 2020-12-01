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В Минобороны назвали принципы работы российско-турецкого центра по Карабаху

Ведомости

В российско-турецком центре мониторинга обстановки в Нагорном Карабахе будет работать равное число военных России и Турции, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает «РИА Новости».

«Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным», — сказал Конашенков. Конкретное число военнослужащих представитель Минобороны не указал.

Ранее Минобороны Турции объявило о подписании соглашения, касающегося создания российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе.

Соглашения, заключенные 9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, подразумевали размещение исключительно 2 000 российских военнослужащих, которые в рамках миротворческой операции в течение пяти лет будут обеспечивать сохранение перемирия на линии соприкосновения, а также безопасность сообщения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Арменией через Лачинский коридор.

Документ, окончивший шедшие с 27 сентября боевые действия, обязал Армению вывести войска из Карабаха, а НКР передать под контроль Баку территорию Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. К 1 декабря азербайджанская армия, согласно договоренностям, окончательно вошла во все три территории, заняв Лачинский район. Кроме того, Ереван и Баку должны обеспечить обмен пленными, заложниками и телами погибших.

Ранее по теме: Россия и Турция заключили соглашение о создании мониторингового центра в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных