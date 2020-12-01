В Минобороны назвали принципы работы российско-турецкого центра по Карабаху

Соглашения, заключенные 9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, подразумевали размещение исключительно 2 000 российских военнослужащих, которые в рамках миротворческой операции в течение пяти лет будут обеспечивать сохранение перемирия на линии соприкосновения, а также безопасность сообщения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Арменией через Лачинский коридор.