Россия и Турция заключили соглашение о создании мониторингового центра в Карабахе

Это соглашение, заключенное при посредничестве России, вступив в силу 10 ноября, завершило шедшие с 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван выводит войска из зоны конфликта, а поддерживаемая им непризнанная Нагорно-Карабахская республика передает под контроль Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В последний азербайджанская армия вошла в ночь на 1 декабря. Кроме того, под контролем Баку будут юг Карабаха и город Шуша.