Россия и Турция заключили соглашение о создании мониторингового центра в Карабахе
Россия и Турция заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает турецкое минобороны.
«Завершено обсуждение технических деталей, касающихся создания и принципов работы совместного турецко-российского центра (мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.), и подписан меморандум», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Сейчас ведутся необходимые работы по скорейшей активации центра.
Подписание соглашения о создании мониторингового центра основывается на меморандуме от 11 ноября между главами военных ведомств России Сергеем Шойгу и Турции Хулуси Акаром. Эта договоренность базируется на принципах соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном от 9 ноября, сообщили в министерстве.
Это соглашение, заключенное при посредничестве России, вступив в силу 10 ноября, завершило шедшие с 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван выводит войска из зоны конфликта, а поддерживаемая им непризнанная Нагорно-Карабахская республика передает под контроль Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В последний азербайджанская армия вошла в ночь на 1 декабря. Кроме того, под контролем Баку будут юг Карабаха и город Шуша.
Соблюдение режима прекращения огня, а также безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор контролируют 2 тыс. российских миротворцев. В контексте соглашения также сообщалось о намерении создать совместный российско-турецкий мониторинговый центр обстановки в регионе на территории Азербайджана, удаленной от зоны конфликта. Однако отдельно в договоренностях это не прописывалось.