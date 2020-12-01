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Россия и Турция заключили соглашение о создании мониторингового центра в Карабахе

Ведомости

Россия и Турция заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает турецкое минобороны.

«Завершено обсуждение технических деталей, касающихся создания и принципов работы совместного турецко-российского центра (мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.), и подписан меморандум», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Сейчас ведутся необходимые работы по скорейшей активации центра.

Подписание соглашения о создании мониторингового центра основывается на меморандуме от 11 ноября между главами военных ведомств России Сергеем Шойгу и Турции Хулуси Акаром. Эта договоренность базируется на принципах соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном от 9 ноября, сообщили в министерстве.

Это соглашение, заключенное при посредничестве России, вступив в силу 10 ноября, завершило шедшие с 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван выводит войска из зоны конфликта, а поддерживаемая им непризнанная Нагорно-Карабахская республика передает под контроль Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В последний азербайджанская армия вошла в ночь на 1 декабря. Кроме того, под контролем Баку будут юг Карабаха и город Шуша.

Соблюдение режима прекращения огня, а также безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор контролируют 2 тыс. российских миротворцев. В контексте соглашения также сообщалось о намерении создать совместный российско-турецкий мониторинговый центр обстановки в регионе на территории Азербайджана, удаленной от зоны конфликта. Однако отдельно в договоренностях это не прописывалось.

Ранее по теме: Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Карабаха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных