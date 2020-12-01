Азербайджанские войска вошли в Лачинский район Карабаха
Войска Азербайджана в ночь с 30 ноября на 1 декабря вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха, говорится на сайте Минобороны страны.
«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской республики, Российской Федерации и премьер-министром республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район», — говорится в сообщении.
В рамках соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор также обеспечивают российские миротворцы.
Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны.