Россия объявила двух сотрудников посольства Колумбии персонами нон грата

До этого российских дипломатов высылали из нескольких европейских стран по официальным обвинениям в шпионаже. Персонами нон-грата объявили сотрудников МИД России в декабре власти Болгарии и Нидерландов, в августе — Австрия. В том же месяце это сделали власти Норвегии, а власти Словакии выслали сразу троих российских дипломатов. Россия в ответ также выслала ряд иностранных дипломатов.