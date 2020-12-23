Россия объявила двух сотрудников посольства Колумбии персонами нон грата
Россия объявляет персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве в ответ на высылку из страны российских дипломатов, сообщает МИД России.
«Послу [Колумбии Педро Ласаро Лопесу Кабальеро] заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет «persona non grata» двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве», — говорится в сообщении. В МИД России подчеркнули, что решение о высылке его сотрудников «не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений».
8 декабря Колумбия выслала двух российских дипломатов. По сообщениям местных СМИ, их заподозрили в осуществлении разведывательной деятельности. Официальных обвинений по этому поводу власти Колумбии не предъявляли.
До этого российских дипломатов высылали из нескольких европейских стран по официальным обвинениям в шпионаже. Персонами нон-грата объявили сотрудников МИД России в декабре власти Болгарии и Нидерландов, в августе — Австрия. В том же месяце это сделали власти Норвегии, а власти Словакии выслали сразу троих российских дипломатов. Россия в ответ также выслала ряд иностранных дипломатов.