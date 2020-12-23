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Россия объявила двух сотрудников посольства Колумбии персонами нон грата

Ведомости

Россия объявляет персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве в ответ на высылку из страны российских дипломатов, сообщает МИД России.

«Послу [Колумбии Педро Ласаро Лопесу Кабальеро] заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет «persona non grata» двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве», — говорится в сообщении. В МИД России подчеркнули, что решение о высылке его сотрудников «не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений».

8 декабря Колумбия выслала двух российских дипломатов. По сообщениям местных СМИ, их заподозрили в осуществлении разведывательной деятельности. Официальных обвинений по этому поводу власти Колумбии не предъявляли.

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До этого российских дипломатов высылали из нескольких европейских стран по официальным обвинениям в шпионаже. Персонами нон-грата объявили сотрудников МИД России в декабре власти Болгарии и Нидерландов, в августе — Австрия. В том же месяце это сделали власти Норвегии, а власти Словакии выслали сразу троих российских дипломатов. Россия в ответ также выслала ряд иностранных дипломатов.

Ранее по теме: Власти Колумбии сообщили об отъезде двух российских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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