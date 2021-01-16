В Германии заявили о передаче России данных по Навальному
Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ направило ответ на четыре запроса России по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексеем Навальным, сообщило агентство Deutsche Welle со ссылкой на представителя ведомства.
Минюст Германии передал российской стороне пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. Чиновник пояснил, что Навальный был допрошен в качестве потерпевшего, при этом он дал подробные ответы на все вопросы российской Генпрокуратуры.
В Минюсте обратили внимание на то, что России не были переданы какие-либо медицинские данные Навального, поскольку на это не согласился сам основатель ФБК. Помимо этого врачи берлинской клиники, лечившие Навального, не были допрошены в качестве свидетелей, так-как обязаны хранить врачебную тайну, уточнили в ведомстве.
17 января Навальный должен прилететь в Москву из Берлина рейсом лоукостера «Победа». В декабре 2020 г. он был объявлен в федеральный розыск в России. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».
Сейчас Навальный находится в Германии. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.