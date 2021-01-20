Кадыров заявил о ликвидации бандитского подполья в Чечне
Бандподполье в Чечне ликвидировано после уничтожения группы боевиков в Ачхой-Мартановском районе республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров
«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве 6 человек, которые находились в федеральном розыске», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни пояснил, что боевикам ранее дважды удавалось уходить от преследования. «Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили», — подчеркнул Кадыров, добавив, что лично участвовал в подготовке плана спецоперации.
В то же время последнее вооруженное нападение на силовиков в Чечне произошло в столице республики Грозном меньше месяца назад — 28 декабря 2020 г. По предварительным данным следствия, инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками ППС на улице Мира. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидированы.
По словам Кадырова, это были уроженцы Ингушетии, работавшие в Грозном. Их родственники обратилась к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности напавших к террористам и выдать их тела. По их версии, полицейские спровоцировали уроженцев Ингушетии, а потом застрелили. Кадыров назвал их слова ложью.
Позже Reuters сообщило, что ответственность за нападение в Грозном взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «исламское государство» (ИГ). Агентство получило это информацию от аффилированных с террористами интернет-ресурсов.