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Кадыров заявил о ликвидации бандитского подполья в Чечне

Ведомости

Бандподполье в Чечне ликвидировано после уничтожения группы боевиков в Ачхой-Мартановском районе республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве 6 человек, которые находились в федеральном розыске», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни пояснил, что боевикам ранее дважды удавалось уходить от преследования. «Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили», — подчеркнул Кадыров, добавив, что лично участвовал в подготовке плана спецоперации.

В то же время последнее вооруженное нападение на силовиков в Чечне произошло в столице республики Грозном меньше месяца назад — 28 декабря 2020 г.  По предварительным данным следствия, инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками ППС на улице Мира. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидированы.

По словам Кадырова, это были уроженцы Ингушетии, работавшие в Грозном. Их родственники обратилась к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности напавших к террористам и выдать их тела. По их версии, полицейские спровоцировали уроженцев Ингушетии, а потом застрелили. Кадыров назвал их слова ложью.

Позже Reuters сообщило, что ответственность за нападение в Грозном взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «исламское государство» (ИГ). Агентство получило это информацию от аффилированных с террористами интернет-ресурсов.

Ранее по теме: СМИ: ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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