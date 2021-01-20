Кадыров заявил о ликвидации бандитского подполья в Чечне

В то же время последнее вооруженное нападение на силовиков в Чечне произошло в столице республики Грозном меньше месяца назад — 28 декабря 2020 г. По предварительным данным следствия, инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками ППС на улице Мира. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидированы.