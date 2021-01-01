СМИ: ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на полицейских в Чечне, сообщает Reuters со ссылкой на аффилированные с террористами СМИ.
«Она заявила об этом без каких либо доказательств», — передает агентство.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал личности боевиков: по его словам, это уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы, приехавшие в 2012-м г. в республику и работавшие в одной из пекарен.
Нападение на полицейских в Грозном произошло 28 декабря. По предварительным данным следствия, инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками ППС на улице Мира. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидированы.