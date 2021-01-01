СМИ: ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за нападения двух неизвестных с ножами на сотрудников ППС в Грозном. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал личности боевиков: по его словам, это уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы, приехавшие в 2012-м г. в республику и работавшие в одной из пекарен.