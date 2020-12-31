Кадыров ответил на обращение родственников убитых в Грозном боевиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью заявление представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых, согласно которому убитые в столкновении с полицией в Грозном уроженцы Ингушетии не были боевиками. Кадыров поручил провести проверку по факту поддержки терроризма родственниками убитых, передает «Грозный Информ».
«Сейчас распространяется версия, что этим двум бандитам якобы за отсутствие маски было сделано замечание, впоследствии чего их убили. Это наглая ложь!», — сказал Кадыров на заседании правительства республики. Он раскритиковал представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых за то, что они «поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего».
«Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются. Легко быть смелым, сидя за экраном. Легко верить в слухи, не разобравшись во всем», — сказал Кадыров. Он поручил республиканскому руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры провести проверку и привлечь к ответственности за поддержку терроризма тех, кто поддерживает убитых в Грозном уроженцев Ингушетии.
Нападение на полицейских в Грозном произошло 28 декабря. По предварительным данным следствия, инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками ППС на улице Мира. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидирвоаны. Позже Кадыров назвал личности боевиков: по его словам, это уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы, приехавшие в 2012-м г. в республику и работавшие в одной из пекарен.
После этого в интернете появился ролик, где группа мужчин, представившись родственниками убитых из ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговыхв, обратилась к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности напавших к террористам и выдать их тела. В ответ спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил родственников братьев Тимурзиевых явиться 31 декабря в заксобрание республики и пообещал предоставить соответствующие доказательства.