Кадыров ответил на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

Нападение на полицейских в Грозном произошло 28 декабря. По предварительным данным следствия, инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками ППС на улице Мира. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидирвоаны. Позже Кадыров назвал личности боевиков: по его словам, это уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы, приехавшие в 2012-м г. в республику и работавшие в одной из пекарен.