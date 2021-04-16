Зеленский заявил о нежелании Украины быть гостем в НАТО и ЕС
Украина заслужила быть полноправным членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, а не чувствовать себя там гостем, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro. Политик поговорил с журналистами накануне встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, о которой вчера сообщили СМИ.
«Если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит безопасность в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тыс. человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно это заслужили», — сказал Зеленский.
Президент пояснил, что после вступления в ЕС и НАТО Украина будет чувствовать себя субъектом, а ее граждане не останутся одинокими. «Я считаю Францию великой державой, она — субъект. У нас должны быть равные отношения — вот чего я жду», — резюмировал он.
Также Зеленский добавил, что ждет, когда ЕС даст Украине «стопроцентное понимание» того, как оценивает ее. По мнению президента, европейская сторона должна открыто говорить, что видит эту страну частью союза, если дела действительно обстоят так.
«Не просто, что в будущем, когда Украина сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое... Если безопасность любой страны — это членство в альянсе, то надо делать шаги по ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — прим. ред.) и по ЕС», — подчеркнул украинский лидер.
6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, в конце марта в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе.
В США, комментируя инициативу украинских властей, заявили, что поддерживают ее, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО. Кремль, в свою очередь, стремления украинских властей не поддержал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобный шаг лишь усугубит ситуацию на Украине. В российском Министерстве иностранных дел также предупредили, что вступление в альянс приведет к потере Украиной государственности и эскалации конфликта в Донбассе. При этом представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что сейчас дальнейшие шаги по присоединению Украины к НАТО не предусмотрены.