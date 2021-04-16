Зеленский заявил о нежелании Украины быть гостем в НАТО и ЕС

«Если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит безопасность в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тыс. человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно это заслужили», — сказал Зеленский.