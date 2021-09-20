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Кадыров набрал более 99% голосов на выборах главы Чечни

Ведомости

На выборах главы Чечни Рамзан Кадыров, по предварительным данным, набрал 99,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», получает 0,15% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,12%.

Президент России Владимир Путин в конце июня в разговоре по видеосвязи с Кадыровым рекомендовал ему снова участвовать в выборах главы региона в единый день голосования 19 сентября. Российский президент отметил, что глава Чечни «в материале», работает эффективно и знает «ситуацию изнутри». Кадыров ответил, что готов «выполнить любой приказ, любые поручения».

Рамзан Кадыров в 2005 г. стал премьер-министром Чечни, через год после смерти своего отца, предыдущего главы республики Ахмата Кадырова. Официально Рамзан Кадыров возглавил республику в 2007 г. по результатам выборов и с тех пор уже 14 лет остается у власти. В то же время в соседнем Дагестане руководитель сменился в октябре 2020 г. — временно исполняющим обязанности главы республики стал Сергей Меликов, сменивший работавшего два года (2018-2020 гг.) на этом посту Владимира Васильева. В также граничащей с Чечней Ингушетии врио главы республики с 2019 г. является Махмуд-Али Калиматов, сменивший на этой должности Юнус-Бека Евкурова. Тот возглавлял Ингушетию 11 лет — с 2008 по 2019 г., покинув пост после массовых протестов на фоне территориального спора с Чечней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных