Кадыров набрал более 99% голосов на выборах главы Чечни
На выборах главы Чечни Рамзан Кадыров, по предварительным данным, набрал 99,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», получает 0,15% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,12%.
Президент России Владимир Путин в конце июня в разговоре по видеосвязи с Кадыровым рекомендовал ему снова участвовать в выборах главы региона в единый день голосования 19 сентября. Российский президент отметил, что глава Чечни «в материале», работает эффективно и знает «ситуацию изнутри». Кадыров ответил, что готов «выполнить любой приказ, любые поручения».
Рамзан Кадыров в 2005 г. стал премьер-министром Чечни, через год после смерти своего отца, предыдущего главы республики Ахмата Кадырова. Официально Рамзан Кадыров возглавил республику в 2007 г. по результатам выборов и с тех пор уже 14 лет остается у власти. В то же время в соседнем Дагестане руководитель сменился в октябре 2020 г. — временно исполняющим обязанности главы республики стал Сергей Меликов, сменивший работавшего два года (2018-2020 гг.) на этом посту Владимира Васильева. В также граничащей с Чечней Ингушетии врио главы республики с 2019 г. является Махмуд-Али Калиматов, сменивший на этой должности Юнус-Бека Евкурова. Тот возглавлял Ингушетию 11 лет — с 2008 по 2019 г., покинув пост после массовых протестов на фоне территориального спора с Чечней.