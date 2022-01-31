Байден заявил о готовности к обсуждению вопросов безопасности с Россией
США вместе со своими союзниками открыты к диалогу с Россией для обсуждения вопросов в области безопасности, заявил президент США Джо Байден.
«Если Россия искренне относится к решению взаимных проблем безопасности посредством диалога, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать добросовестно взаимодействовать», — сказал Байден в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
При этом он подчеркнул, что «если вместо этого Россия решит уйти от дипломатии и атаковать Украину, Россия понесет ответственность и она столкнется с быстрыми и серьезными последствиями».
Заявление Байдена приурочено к состоявшемуся в понедельник, 31 января, заседанию Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Американская сторона, по словам президента, «подробно представила суть угрозы России суверенитету и территориальной целостности Украины», а также «ясно дала понять международному сообществу все последствия этой угрозы». В частности, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления на заседании заявила, что «Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены» (цитата по ТАСС). Она также отметила, что Вашингтон не хочет начала вооруженной конфронтации из-за Украины, но готов дать решительный ответ на действия Москвы.
«Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию», — заявил Байден.
Осенью прошлого года в западных СМИ появились публикации о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.