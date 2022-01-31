Байден заявил о готовности к обсуждению вопросов безопасности с Россией

Осенью прошлого года в западных СМИ появились публикации о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.