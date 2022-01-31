Газета
Политика

Байден заявил о готовности к обсуждению вопросов безопасности с Россией

Ведомости

США вместе со своими союзниками открыты к диалогу с Россией для обсуждения вопросов в области безопасности, заявил президент США Джо Байден.

«Если Россия искренне относится к решению взаимных проблем безопасности посредством диалога, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать добросовестно взаимодействовать», — сказал Байден в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

При этом он подчеркнул, что «если вместо этого Россия решит уйти от дипломатии и атаковать Украину, Россия понесет ответственность и она столкнется с быстрыми и серьезными последствиями».

Заявление Байдена приурочено к состоявшемуся в понедельник, 31 января, заседанию Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Американская сторона, по словам президента, «подробно представила суть угрозы России суверенитету и территориальной целостности Украины», а также «ясно дала понять международному сообществу все последствия этой угрозы». В частности, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления на заседании заявила, что «Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены» (цитата по ТАСС). Она также отметила, что Вашингтон не хочет начала вооруженной конфронтации из-за Украины, но готов дать решительный ответ на действия Москвы.

«Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию», — заявил Байден.

Осенью прошлого года в западных СМИ появились публикации о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ранее по теме: Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных