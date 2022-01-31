Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации на Украине

Это первый раз, когда один из главных органов ООН, ответственный за поддержание международного мира и безопасности, обсуждает ситуацию на Украине. Как отмечала ранее постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд, на встрече планируется привлечь внимание к якобы наращиванию Россией своего военного присутствия у границ Украины. По ее словам, решение о созыве заседания было принято после нескольких недель «тесных консультаций» с Украиной и партнерами в Совбезе.