Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации на Украине
В понедельник, 31 января, началось инициированное США заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. В ходе процедурного голосования за проведение встречи выступили 10 стран, против — Россия и Китай, три воздержались. Для того чтобы заседание состоялось, было необходимо девять голосов «за».
Это первый раз, когда один из главных органов ООН, ответственный за поддержание международного мира и безопасности, обсуждает ситуацию на Украине. Как отмечала ранее постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд, на встрече планируется привлечь внимание к якобы наращиванию Россией своего военного присутствия у границ Украины. По ее словам, решение о созыве заседания было принято после нескольких недель «тесных консультаций» с Украиной и партнерами в Совбезе.
Постпред России при ООН Василий Небензя перед началом заседания сказал, что США распространяют «безосновательные обвинения», которые уже были опровергнуты Москвой. Он добавил, что на Украине нет российских войск. Линда Томас-Гринфилд в ответ отметила, что по теме концентрации российских войск уже проводились приватные дипломатические встречи, а теперь «пришло время провести встречи публично».
США и Евросоюз неоднократно предупреждали Россию, что введут масштабные экономические санкции в случае военной агрессии в отношении Киева. По оценке госдепа, на рубежах Украины размещены порядка 100 000 российских военнослужащих. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель работает над новыми антироссийскими мерами, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. В Кремле ранее заявляли, что не вынашивают планов военной агрессии и перемещают войска внутри территории России по своему усмотрению.
28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.