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МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

Ведомости

Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России в связи с якобы имевшем место нарушением воздушного пространства республики российским самолетом. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны страны.

«Сегодня МИД вызвал временного поверенного России в Эстонии и передал ноту. Это было первое нарушение воздушной границы Эстонии в этом году. В прошлом году самолеты Российской Федерации пять раз нарушили воздушную границу Эстонии», — говорится в сообщении.

Как рассказали в эстонском минобороны, российский истребитель Су-27 утром 29 января «вторгся» в воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Отмечается, что в воздушном пространстве страны самолет пробыл менее минуты.

При этом Су-27 не предоставил план полета Эстонии, добавили в ведомстве. Кроме того, у истребителя был выключен транспондер. Связь с эстонской службой воздушного движения самолет не поддерживал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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