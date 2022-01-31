МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

«Сегодня МИД вызвал временного поверенного России в Эстонии и передал ноту. Это было первое нарушение воздушной границы Эстонии в этом году. В прошлом году самолеты Российской Федерации пять раз нарушили воздушную границу Эстонии», — говорится в сообщении.