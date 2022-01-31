МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России
Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России в связи с якобы имевшем место нарушением воздушного пространства республики российским самолетом. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны страны.
«Сегодня МИД вызвал временного поверенного России в Эстонии и передал ноту. Это было первое нарушение воздушной границы Эстонии в этом году. В прошлом году самолеты Российской Федерации пять раз нарушили воздушную границу Эстонии», — говорится в сообщении.
Как рассказали в эстонском минобороны, российский истребитель Су-27 утром 29 января «вторгся» в воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Отмечается, что в воздушном пространстве страны самолет пробыл менее минуты.
При этом Су-27 не предоставил план полета Эстонии, добавили в ведомстве. Кроме того, у истребителя был выключен транспондер. Связь с эстонской службой воздушного движения самолет не поддерживал.