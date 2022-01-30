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Политика

Великобритания в два раза увеличит численность военных в Эстонии

Ведомости

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс анонсировала увеличение в Эстонии численности воинского контингента в составе многонационального батальона НАТО.  О таком решении британских властей Трасс рассказала в своей статье для The Telegraph.

«Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales на случай, если напряжение будет нарастать», — заявила Трасс (цитата по ТАСС).

По словам министра, Великобритания выделяет больше средств на оборону, чем другие страны Европы из членов НАТО, поэтому государство готово разместить свои силы.

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Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм ранее сообщил, что республика готова разместить до 5000 солдат сил быстрого реагирования НАТО. Он также добавил, что если альянс направит на восточный фланг больше войск, их могут решить разместить и в другой стране. С точки зрения военной эффективности некоторые подразделения было бы разумно разместить, например, в Румынии, заключил Сальм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное размещение в Эстонии военных НАТО — доказательство обоснованной обеспокоенности со стороны России.

В декабре прошлого года МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности для России. В них прописано обязательство альянса исключить дальнейшее продвижение на восток и отказаться от размещения угрожающих России систем оружия за пределами стран, в которых они были в 1997 г. (то есть до подписания акта Россия — НАТО, который предусматривает запрет на размещение ядерного оружия на территории новых членов военного блока).

26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных