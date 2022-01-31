Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушных границ

«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — заявили в военном ведомстве.