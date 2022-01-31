Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушных границ
Российские истребители Су-27 не совершали полеты над акваторией Балтийского моря 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — заявили в военном ведомстве.
Ранее 31 января МИД Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России в связи с якобы имевшем место нарушением воздушного пространства республики российским самолетом.
В эстонском Минобороны заявили, что истребитель российских Воздушно-космических сил Су-27 утром 29 января «вторгся» в воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Отмечается, что в воздушном пространстве страны российский самолет пробыл менее минуты.