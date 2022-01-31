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Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушных границ

Ведомости

Российские истребители Су-27 не совершали полеты над акваторией Балтийского моря 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — заявили в военном ведомстве.

Ранее 31 января МИД Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России в связи с якобы имевшем место нарушением воздушного пространства республики российским самолетом.

В эстонском Минобороны заявили, что истребитель российских Воздушно-космических сил Су-27 утром 29 января «вторгся» в воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Отмечается, что в воздушном пространстве страны российский самолет пробыл менее минуты.

Ранее по теме: МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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