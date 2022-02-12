Reuters узнало о решении США вывезти из Украины 150 военных инструкторов
Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывезти с Украины около 150 американских военных инструкторов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Такое решение глава Пентагона принял после того как Госдеп приказал некоторым сотрудникам американского посольства на Украине покинуть ее территорию, уточнили собеседники агентства.
Ранее в субботу США предписали большинству сотрудников своего посольства в Киеве немедленно покинуть Украину из-за угрозы вторжения со стороны России, сообщало агентство.
«Мы распорядились, чтобы большинство сотрудников посольства, до сих пор находящихся на Украине, немедленно покинули страну. Мы не закрываем посольство и не приостанавливаем его работу», — сказал представитель администрации США (цитата по ТАСС).
МИД ФРГ также рекомендовал гражданам Германии покинуть Украину, если их пребывание в стране не является обязательным. В опубликованном в субботу предостережении также говорится, что напряженность в отношениях России и Украины растет на фоне «массового присутствия и передвижения российских воинских частей у границ Украины».
24 января госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Такое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. МИД Украины назвал решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности.
Также из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания, а Австралия, по информации издания Sydney Morning Herald, призвала родственников своих дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть Украину.