Reuters узнало о решении США вывезти из Украины 150 военных инструкторов

МИД ФРГ также рекомендовал гражданам Германии покинуть Украину, если их пребывание в стране не является обязательным. В опубликованном в субботу предостережении также говорится, что напряженность в отношениях России и Украины растет на фоне «массового присутствия и передвижения российских воинских частей у границ Украины».