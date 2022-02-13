«Страна.ua»: страховые компании отзывают гарантии на полеты над Украиной

«Иностранцы-перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо — не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — сказал Черняховский.