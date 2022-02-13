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«Страна.ua»: страховые компании отзывают гарантии на полеты над Украиной

Ведомости

Международные страховые компании готовятся объявить о прекращении действия страховок в небе над Украиной, авиасообщение с другими странами может быть заблокировано с 14 февраля, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники. 

Как рассказал один из собеседников издания, крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали собственникам самолетов официальное сообщение о том, что страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов.

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит с Украины примерно с середины дня понедельника», — сказал источник.

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Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на Украину из-за угрозы российского вторжения, сообщало издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании. 

Глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский сообщил «Страна.ua», что после заявления KLM страховой рынок «занервничал».

«Иностранцы-перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо — не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — сказал Черняховский.

Владельцы частных самолетом также рассказали изданию о получении 12 февраля уведомления об отзыве гарантий. Самолеты должны покинуть Украину в течение 48 часов.

Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальные лица США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».

Министр обороны США Ллойд Остин также приказал временно вывезти с Украины около 150 американских военных инструкторов, узнал Reuters, а МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину, если пребывание там не является обязательным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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