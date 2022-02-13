Италия назвала проблемой зависимость страны от российского газа

«Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий. Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу и работать с самыми надежными партнерами», — заявил Ди Стефано (цитата по «РИА Новости»).