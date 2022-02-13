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Политика

Италия назвала проблемой зависимость страны от российского газа

Ведомости

Заместитель главы МИД Италии Манлио Ди Стефано сообщил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Алжира, Туркменистана и Азербайджана. В Италии и других странах Европы существует проблема зависимости от узкого круга источников ресурсов, в основном от России, передает слова дипломата La Republica.

По его словам, в начале года Россия почти в два раза сократила поставки газа по украинскому маршруту.

«Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий. Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу и работать с самыми надежными партнерами», — заявил Ди Стефано (цитата по «РИА Новости»).

Диверсифицировать источники поставок можно за счет Трансадриатического газопровода (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа. По словам замминистра, мощности ТАР могут быть увеличены до 10 млрд кубометров газа. 

«Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море», — сказал Ди Стефано. 

НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил Испанию с Францией и Германией и позволил снизить зависимость Центральной Европы от российского газа, сообщило ранее издание La Vanguardia.

Германия заинтересована в проекте, так как ей нужны альтернативные источники поставок, а высокая зависимость ФРГ от российского газа «представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза», отметили источники газеты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных