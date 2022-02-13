Италия назвала проблемой зависимость страны от российского газа
Заместитель главы МИД Италии Манлио Ди Стефано сообщил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Алжира, Туркменистана и Азербайджана. В Италии и других странах Европы существует проблема зависимости от узкого круга источников ресурсов, в основном от России, передает слова дипломата La Republica.
По его словам, в начале года Россия почти в два раза сократила поставки газа по украинскому маршруту.
«Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий. Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу и работать с самыми надежными партнерами», — заявил Ди Стефано (цитата по «РИА Новости»).
Диверсифицировать источники поставок можно за счет Трансадриатического газопровода (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа. По словам замминистра, мощности ТАР могут быть увеличены до 10 млрд кубометров газа.
«Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море», — сказал Ди Стефано.
НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил Испанию с Францией и Германией и позволил снизить зависимость Центральной Европы от российского газа, сообщило ранее издание La Vanguardia.
Германия заинтересована в проекте, так как ей нужны альтернативные источники поставок, а высокая зависимость ФРГ от российского газа «представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза», отметили источники газеты.