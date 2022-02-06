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La Vanguardia: НАТО думает о строительстве газопровода между Испанией и Францией

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НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил Испанию с Францией и Германией и позволил снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Испании сообщает La Vanguardia.

Новый газопровод газета называет «транспиренейским соединением для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы». Газ могут хранить и обрабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии.

По данным издания, три года назад Испания и Франция отвергли инициативу строительства газопровода Midcat, так как регулирующие органы сочли проект нерентабельным с учетом быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии.

Германия заинтересована в проекте, так как ей нужны альтернативные источники поставок, а высокая зависимость ФРГ от российского газа «представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза», отметили источники газеты. 

Германия зависит примерно на 55% от российского газа, сообщил ранее вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. При этом он отметил, что ФРГ расширила свои возможности по диверсификации путей поставок.

Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобрано 84,7% от объема газа, закачанного в летний сезон, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных