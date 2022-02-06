La Vanguardia: НАТО думает о строительстве газопровода между Испанией и Францией
НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил Испанию с Францией и Германией и позволил снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Испании сообщает La Vanguardia.
Новый газопровод газета называет «транспиренейским соединением для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы». Газ могут хранить и обрабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии.
По данным издания, три года назад Испания и Франция отвергли инициативу строительства газопровода Midcat, так как регулирующие органы сочли проект нерентабельным с учетом быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии.
Германия заинтересована в проекте, так как ей нужны альтернативные источники поставок, а высокая зависимость ФРГ от российского газа «представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза», отметили источники газеты.
Германия зависит примерно на 55% от российского газа, сообщил ранее вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. При этом он отметил, что ФРГ расширила свои возможности по диверсификации путей поставок.
Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобрано 84,7% от объема газа, закачанного в летний сезон, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.