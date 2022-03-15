Минобороны: российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область
Российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области на юге Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Донецкой народной республики (ДНР), продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.
Помимо этого Конашенков сообщил о захвате опорного пункта националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Гута-Межигорская. Операцию провели подразделения российских воздушно-десантных войск.
«Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Javelin» и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину», — подчеркнул представитель ведомства. Он отметил, что все иностранное вооружение было передано подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Минобороны сообщило о блокировке Херсона еще 27 февраля. 2 марта стало известно, что российская армия взяла под полный контроль областной центр города. По словам Конашенкова, жители Херсона не испытывают недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости. В то же время продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, а также обеспечению правопорядка и безопасности населения.
5 марта пресс-служба оборонного ведомства сообщила о взятии под контроль военной базы вооруженных сил Украины около Херсона. В сообщении отмечалось, что на военном объекте могли проходить подготовку подразделения морской пехоты, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.