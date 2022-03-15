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Минобороны: российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область

Ведомости

Российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области на юге Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, группировка войск Донецкой народной республики (ДНР), продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.

Помимо этого Конашенков сообщил о захвате опорного пункта националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Гута-Межигорская. Операцию провели подразделения российских воздушно-десантных войск.

«Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Javelin» и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину», — подчеркнул представитель ведомства. Он отметил, что все иностранное вооружение было передано подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Минобороны сообщило о блокировке Херсона еще 27 февраля. 2 марта стало известно, что российская армия взяла под полный контроль областной центр города. По словам Конашенкова, жители Херсона не испытывают недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости. В то же время продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, а также обеспечению правопорядка и безопасности населения.

5 марта пресс-служба оборонного ведомства сообщила о взятии под контроль военной базы вооруженных сил Украины около Херсона. В сообщении отмечалось, что на военном объекте могли проходить подготовку подразделения морской пехоты, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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