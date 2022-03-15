Минобороны: российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область

Минобороны сообщило о блокировке Херсона еще 27 февраля. 2 марта стало известно, что российская армия взяла под полный контроль областной центр города. По словам Конашенкова, жители Херсона не испытывают недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости. В то же время продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, а также обеспечению правопорядка и безопасности населения.