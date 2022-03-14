Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов на украинском заводе «Антонов»
Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня на территории украинского завода «Антонов», заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, слова которого передает «РИА Новости».
«На территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск», — сказал он.
Удар по объектам военной инфраструктуры Украины, по словам представителя ведомства, был нанесен утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности. В результате атаки из строя вышли узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.