Минобороны заявило о захвате украинской военной базы под Херсоном
Минобороны России заявило о взятии под контроль военной базы вооруженных сил Украины около города Херсон. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что на военном объекте могли проходить подготовку подразделения морской пехоты, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы.
«Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Вместе с базой российские военные захватили украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автомобили «Урал». На базе могли размещаться около 4000 бойцов. «Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», — добавили в ведомстве.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.