Газета
Политика

Мединский назвал условия встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с подписанием предварительного договора между странами, заявил глава российской делегации, помощник главы государства Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле. 

«Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», — подчеркнул Мединский (цитата по ТАСС). 

По его словам, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе. Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам делегаций в своем рабочем офисе «Долмабахче», заявил, что страна готова организовать переговоры Путина и Зеленского. Он также пообещал и в дальнейшем всячески содействовать переговорному процессу.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь утверждал, что встреча Путина с его украинским коллегой будет контрпродуктивна, если ее цель состоит только в обмене мнениями. «Встреча [Путина и Зеленского] нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам», — подчеркивал он. Путин, по словам Лаврова, считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены.

С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. Сегодня в Стамбуле прошла первая часть очередного раунда российско-украинских переговоров. 30 марта ожидается вторая часть переговоров.

Ранее по теме: Мединский назвал конструктивным итог переговоров с Украиной

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных