Мединский назвал условия встречи Путина и Зеленского

Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь утверждал, что встреча Путина с его украинским коллегой будет контрпродуктивна, если ее цель состоит только в обмене мнениями. «Встреча [Путина и Зеленского] нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам», — подчеркивал он. Путин, по словам Лаврова, считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены.