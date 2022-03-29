Мединский назвал условия встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с подписанием предварительного договора между странами, заявил глава российской делегации, помощник главы государства Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.
«Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», — подчеркнул Мединский (цитата по ТАСС).
По его словам, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе. Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам делегаций в своем рабочем офисе «Долмабахче», заявил, что страна готова организовать переговоры Путина и Зеленского. Он также пообещал и в дальнейшем всячески содействовать переговорному процессу.
Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь утверждал, что встреча Путина с его украинским коллегой будет контрпродуктивна, если ее цель состоит только в обмене мнениями. «Встреча [Путина и Зеленского] нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам», — подчеркивал он. Путин, по словам Лаврова, считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены.
С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. Сегодня в Стамбуле прошла первая часть очередного раунда российско-украинских переговоров. 30 марта ожидается вторая часть переговоров.