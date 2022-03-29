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Шаманов сообщил о захвате причастных к пыткам российских военных на Украине

Ведомости

Спецназ РФ захватил украинских националистов, издевавшихся над российскими военнопленными, заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. 

«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — сообщил Шаманов в ходе круглого стола в Госдуме (цитата по ТАСС). 

По словам депутата, оба захваченных происходят из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист». В этом они признались во время допроса, добавил Шаманов. Правоохранительные органы РФ и Минобороны о задержании пока не сообщали. 

27 марта кадры с участием военнослужащих опубликовала в твиттере журналистка Мария Дубовикова. Из публикаций можно сделать вывод, что действие происходит на территории Украины после начала там спецоперации, но конкретных данных о времени и месте нет. В тот же день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые принимали участие в пытках, должны понести ответственность. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти страны относятся к этому видео очень серьезно и «проведут расследование немедленно».

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил об обещании Киева наказать пытавших российских военных. «Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают», — добавил он. 

На видео с издевательствами над российскими военнопленными обратили внимание в ООН. Глава мониторинговой миссии организации по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала власти России и Украины расследовать случаи пыток военнопленных. Богнер напомнила сторонам конфликта об их обязательствах по международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека гуманно обращаться с военнопленными.

Ранее по теме: Мединский сообщил об обещании Киева наказать пытавших российских военных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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