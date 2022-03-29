Шаманов сообщил о захвате причастных к пыткам российских военных на Украине
Спецназ РФ захватил украинских националистов, издевавшихся над российскими военнопленными, заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.
«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — сообщил Шаманов в ходе круглого стола в Госдуме (цитата по ТАСС).
По словам депутата, оба захваченных происходят из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист». В этом они признались во время допроса, добавил Шаманов. Правоохранительные органы РФ и Минобороны о задержании пока не сообщали.
27 марта кадры с участием военнослужащих опубликовала в твиттере журналистка Мария Дубовикова. Из публикаций можно сделать вывод, что действие происходит на территории Украины после начала там спецоперации, но конкретных данных о времени и месте нет. В тот же день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые принимали участие в пытках, должны понести ответственность. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти страны относятся к этому видео очень серьезно и «проведут расследование немедленно».
Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщил об обещании Киева наказать пытавших российских военных. «Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают», — добавил он.
На видео с издевательствами над российскими военнопленными обратили внимание в ООН. Глава мониторинговой миссии организации по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала власти России и Украины расследовать случаи пыток военнопленных. Богнер напомнила сторонам конфликта об их обязательствах по международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека гуманно обращаться с военнопленными.