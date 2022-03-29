Бельгия и Нидерланды заявили о высылке ряда российских дипломатов

28 марта посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Польская сторона потребовала от них выехать за пределы страны из-за деятельности, несовместимой с их статусом, сообщал пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Помимо этого 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. Аналогичный шаг предприняли Болгария и Словакия. 28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации.