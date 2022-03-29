Бельгия и Нидерланды заявили о высылке ряда российских дипломатов
Нидерланды приняли решение выслать 17 российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра в Twitter.
«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, которые работают при российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — сказал глава МИДа.
Аналогичное решение о высылке российских дипломатов приняла Бельгия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал RTBF. Причина, как отмечает бельгийская сторона, «шпионаж или угроза безопасности».
28 марта посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Польская сторона потребовала от них выехать за пределы страны из-за деятельности, несовместимой с их статусом, сообщал пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Помимо этого 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. Аналогичный шаг предприняли Болгария и Словакия. 28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации.