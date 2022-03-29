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Бельгия и Нидерланды заявили о высылке ряда российских дипломатов

Ведомости

Нидерланды приняли решение выслать 17 российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра в Twitter.

«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, которые работают при российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — сказал глава МИДа.

Аналогичное решение о высылке российских дипломатов приняла Бельгия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал RTBF. Причина, как отмечает бельгийская сторона, «шпионаж или угроза безопасности».

28 марта посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Польская сторона потребовала от них выехать за пределы страны из-за деятельности, несовместимой с их статусом, сообщал пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Помимо этого 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. Аналогичный шаг предприняли Болгария и Словакия. 28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации.

Ранее по теме: МИД России объявил о высылке дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных