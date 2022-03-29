Мединский рассказал о шагах России по итогам переговоров с Украиной
Российская сторона по итогам прошедших 29 марта в Турции переговоров с Украиной предпримет два ответных шага, первый из которых заключается в постепенной деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях, заявил телеканалу RT глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Этот термин, по его словам, не означает прекращение огня.
«Первый касается постепенной военной деэскалации на двух военных направлениях — на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», — сказал Мединский.
Второй шаг российской стороны касается возможности проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора», подчеркнул руководитель российской делегации.
О решении «кардинально сократить военную активность» на Киевском и Черниговском направлениях заявил замминистра обороны Александр Фомин по итогам первого дня переговоров России и Украины в Стамбуле, передавало агентство «Интерфакс». Он пояснил, что такой шаг делается в связи с тем, что переговоры по договору о нейтралитете Украины и предоставлении ей гарантий безопасности переходят в практическую плоскость.
29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные выполнили основные задачи спецоперации на Украине, боевой потенциал ВСУ существенно снизился, поэтому теперь ВС России могут сосредоточиться на освобождении Донбасса.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.