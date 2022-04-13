Ле Пен пообещала выход Франции из командования НАТО в случае избрания президентом
Франция покинет объединенное командование НАТО при условии победы кандидата от консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, передает ТАСС со ссылкой на выступление Ле Пен на пресс-конференции в Париже.
«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию альянса или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 гг.», — считает Ле Пен.
Кандидат в президенты в случае своего избрания также намерена осуществить стратегическое сближение альянса с Россией после окончания военной операции на территории Украины. «Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией», — сказала Ле Пен, отметив, что ключевыми принципами ее внешней политики будут «независимость, равноудаленность и постоянство».
Франция является одним из двенадцати членов – основателей НАТО. В 1950-1960 гг. в Париже находилась первая постоянная штаб-квартира Североатлантического альянса. В 1966 г. Франция приняла решение о выходе из объединенного военного командования Альянса. После того, как Национальная ассамблея проголосовала за это решение, Франция официально объявила о своем полноправном участии в военных структурах НАТО на саммите в Страсбурге и Келе в апреле 2009 г.
Во Франции сейчас проходят выборы президента. По результатам первого тура выборов нынешний президент Эмманюэль Макрон набрал 27,84% голосов. Второе место заняла глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом в 23,15% голосов, а на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов. По результатам первого тура во второй вышли Макрон и Ле Пен. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.