Ле Пен пообещала выход Франции из командования НАТО в случае избрания президентом

Франция является одним из двенадцати членов – основателей НАТО. В 1950-1960 гг. в Париже находилась первая постоянная штаб-квартира Североатлантического альянса. В 1966 г. Франция приняла решение о выходе из объединенного военного командования Альянса. После того, как Национальная ассамблея проголосовала за это решение, Франция официально объявила о своем полноправном участии в военных структурах НАТО на саммите в Страсбурге и Келе в апреле 2009 г.