МВД Франции объявило результаты первого тура президентских выборов

По данным исследования Harris Interactive от 4 апреля, во втором туре Эммануэль Макрон наберет 51,5% голосов, а Ле Пен – всего 48,5%. Комментируя эти цифры, журнал Challenges отметил, что такой незначительный разрыв в результатах Макрона и Ле Пен наблюдается впервые. Согласно агрегатору Reuters, 23 февраля рейтинг Макрона против Ле Пен составлял 54% против 46% соответственно. На выборах президента Франции в 2017 г. Макрон получил 66,1%, а Ле Пен — 33,9%.