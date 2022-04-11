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МВД Франции объявило результаты первого тура президентских выборов

Ведомости

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон по результатам первого тура президентских выборов набрал 27,84% голосов и сохранил лидерство среди других кандидатов, говорится на сайте МВД Франции. 

Согласно результатам голосования, второе место заняла глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом в 23,15% голосов, а на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов. По результатам первого тура во второй вышли Макрон и Ле Пен. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля. 

Явка в первом туре выборов президента Франции составила 73,69%. Это самый низкий показатель с 2002 г., когда в голосовании приняли участие 72% избирателей, сообщило МВД, передает L'internaute.

По данным исследования Harris Interactive от 4 апреля, во втором туре Эммануэль Макрон наберет 51,5% голосов, а Ле Пен – всего 48,5%. Комментируя эти цифры, журнал Challenges отметил, что такой незначительный разрыв в результатах Макрона и Ле Пен наблюдается впервые. Согласно агрегатору Reuters, 23 февраля рейтинг Макрона против Ле Пен составлял 54% против 46% соответственно. На выборах президента Франции  в 2017 г. Макрон получил 66,1%, а Ле Пен — 33,9%. 

Ранее по теме: Ле Пен и Макрон выходят во второй тур выборов с минимальным разрывом
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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