Швейцария ввела пятый пакет санкций против России и Белоруссии
Правительство Швейцарии приняло решение присоединиться к пятому пакету санкций, введенному Евросоюзом против России и Белоруссии, следует из заявления на сайте Федерального совета страны. Теперь санкционный список Швейцарии полностью соответствует перечню ЕС.
«13 апреля Федеральный совет принял решение о принятии новых санкций против России и Белоруссии, соответствующих мерам ЕС, за исключением запрета на перевозки в силу географического положения Швейцарии. Соответствующие поправки к постановлениям о мерах в связи с ситуацией на Украине и мерах против Белоруссии готовятся Федеральным ведомством по экономическим вопросам, образованию и исследованиям», — говорится в заявлении.
Помимо этого Швейцария ввела персональные санкции в отношении 200 физических и юридических лиц. В частности, в черном списке оказались Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которые указаны как «дочери президента Владимира Путина». В санкционный список также попали российские политики, бизнесмены, военные и журналисты.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу. В тот же день Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
Ранее сегодня к санкциям присоединилась Великобритания, которая расширила ограничения в отношении российских граждан и компаний. В «черный список» попали более 200 бизнесменов и политиков из России, а также членов их семей. Среди них — глава и крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и др. Под санкции также попали задержанный накануне на Украине депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и ряд чиновников Донецкой и Луганской народных республик. Включение в черный список означает заморозку активов, а также запрет на въезд и проведение сделок.