Британия намерена с 14 апреля запретить импорт стали и железа из России

Великобритания в среду также расширила персональные санкции против российских граждан и компаний. В «черный список» попали 206 бизнесменов и политиков из России, а также членов их семей. Среди них — глава и крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, вице-президент «Газпромбанка» и экс-глава РФС Сергей Фурсенко. Под санкции также попал задержанный накануне на Украине депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и ряд чиновников Донецкой и Луганской народных республик. Включение в черный список означает заморозку активов, а также запрет на проведение сделок.