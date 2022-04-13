Британия намерена с 14 апреля запретить импорт стали и железа из России
Великобритания планирует ввести эмбарго на импорт из России стали и железа, а также на экспорт квантовых технологий и передовых материалов, говорится в пресс-релизе правительства страны.
Инициатива будет внесена на рассмотрение британского парламента 14 апреля. Она также предусматривает запрет на ввоз в Россию предметов роскоши. Предлагаемые меры призваны помешать «военным амбициям» России, говорится в сообщении.
«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов», — заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Евросоюз запретил импортировать изделия из стали и железа из России с 15 марта. Ограничения затронули изделия из нелегированной стали, металлических листов, арматуры и труб.
По данным ФТС, в 2021 г. Россия экспортировала только стального проката на $7,36 млрд, превысив аналогичный показатель 2020 г. вдвое. Физический объем поставок вырос на 11,6% до 8,5 млн т. По данным Росстата, в 2021 г. металлурги нарастили выпуск проката на 7,5% по сравнению с 2020 г. до 66,4 млн т.
Великобритания в среду также расширила персональные санкции против российских граждан и компаний. В «черный список» попали 206 бизнесменов и политиков из России, а также членов их семей. Среди них — глава и крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, вице-президент «Газпромбанка» и экс-глава РФС Сергей Фурсенко. Под санкции также попал задержанный накануне на Украине депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и ряд чиновников Донецкой и Луганской народных республик. Включение в черный список означает заморозку активов, а также запрет на проведение сделок.