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Экономика

Британия намерена с 14 апреля запретить импорт стали и железа из России

Ведомости

Великобритания планирует ввести эмбарго на импорт из России стали и железа, а также на экспорт квантовых технологий и передовых материалов, говорится в пресс-релизе правительства страны.

Инициатива будет внесена на рассмотрение британского парламента 14 апреля. Она также предусматривает запрет на ввоз в Россию предметов роскоши. Предлагаемые меры призваны помешать «военным амбициям» России, говорится в сообщении.

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов», — заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Евросоюз запретил импортировать изделия из стали и железа из России с 15 марта. Ограничения затронули изделия из нелегированной стали, металлических листов, арматуры и труб.

По данным ФТС, в 2021 г. Россия экспортировала только стального проката на $7,36 млрд, превысив аналогичный показатель 2020 г. вдвое. Физический объем поставок вырос на 11,6% до 8,5 млн т. По данным Росстата, в 2021 г. металлурги нарастили выпуск проката на 7,5% по сравнению с 2020 г. до 66,4 млн т.

Великобритания в среду также расширила персональные санкции против российских граждан и компаний. В «черный список» попали 206 бизнесменов и политиков из России, а также членов их семей. Среди них — глава и крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, вице-президент «Газпромбанка» и экс-глава РФС Сергей Фурсенко. Под санкции также попал задержанный накануне на Украине депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и ряд чиновников Донецкой и Луганской народных республик. Включение в черный список означает заморозку активов, а также запрет на проведение сделок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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