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Захарова прокомментировала предложение Зеленского по обмену Медведчука

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение президента Украины Владимира Зеленского российским властям обменять задержанного главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на находящихся в плену украинских военных, назвав стремление Киева задерживать и предлагать к обмену оппозиционных политиков опасной тенденцией.

«Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков, общественных деятелей», — сказала Захарова на брифинге.

Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он был в военной форме и наручниках. По словам Зеленского, операцию по задержанию провели сотрудники СБУ. Информацию о задержании позднее подтвердил «Коммерсанту» один из близких к Медведчуку членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Президент Украины также предложил российским властям обменять задержанного на «парней и девушек в русском плену». Медведчук — кум Владимира Путина. Президент России — крестный отец дочери украинского политика.

На Украине Медведчуку предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене и пособничестве терроризму, по этому делу также проходит экс-президент Украины Петр Порошенко. Медведчуку грозит пожизненное заключение. С 13 мая прошлого года он находился под домашним арестом. После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука. Адвокат политика Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что он находится в Киеве, но покинул свой дом из-за «реальной опасности для жизни». После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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