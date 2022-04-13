Захарова прокомментировала предложение Зеленского по обмену Медведчука
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение президента Украины Владимира Зеленского российским властям обменять задержанного главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на находящихся в плену украинских военных, назвав стремление Киева задерживать и предлагать к обмену оппозиционных политиков опасной тенденцией.
«Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков, общественных деятелей», — сказала Захарова на брифинге.
Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он был в военной форме и наручниках. По словам Зеленского, операцию по задержанию провели сотрудники СБУ. Информацию о задержании позднее подтвердил «Коммерсанту» один из близких к Медведчуку членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Президент Украины также предложил российским властям обменять задержанного на «парней и девушек в русском плену». Медведчук — кум Владимира Путина. Президент России — крестный отец дочери украинского политика.
На Украине Медведчуку предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене и пособничестве терроризму, по этому делу также проходит экс-президент Украины Петр Порошенко. Медведчуку грозит пожизненное заключение. С 13 мая прошлого года он находился под домашним арестом. После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука. Адвокат политика Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что он находится в Киеве, но покинул свой дом из-за «реальной опасности для жизни». После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.