Захарова прокомментировала предложение Зеленского по обмену Медведчука

На Украине Медведчуку предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене и пособничестве терроризму, по этому делу также проходит экс-президент Украины Петр Порошенко. Медведчуку грозит пожизненное заключение. С 13 мая прошлого года он находился под домашним арестом. После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука. Адвокат политика Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что он находится в Киеве, но покинул свой дом из-за «реальной опасности для жизни». После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.