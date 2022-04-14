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Политика

США назвали условие для обсуждения отмены санкций против России

Ведомости

США будут готовы обсудить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей по урегулированию кризиса, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. 

«Многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России, но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», — отметил Салливан (цитата по ТАСС).

По словам помощника американского президента, правительство страны не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы. «Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», - подчеркнул он. 

В начале апреля представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что западным странам необходимо подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. «Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — отметил Калын. 

Газета Financial Times в свою очередь сообщила, что европейские и американские дипломаты пока скептически оценивают приверженность Москвы и Киева переговорному процессу и подчеркивают, что лишь «полное прекращение огня, вывод войск и возвращение захваченной территории Украине было бы достаточным основанием для того, чтобы обсуждать снятие санкций против российской экономики».

24 марта США ввели очередные санкции против граждан России и предприятий, связанных с оборонным комплексом. Персональные санкции коснулись, в частности, 328 депутатов Госдумы. В США посчитали, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Позднее, в апреле, Вашингтон ввел санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Санкции против Путина, Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу были введены еще в феврале.

Ранее по теме: Россия ввела персональные санкции против конгрессменов США и канадских сенаторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных