США назвали условие для обсуждения отмены санкций против России
США будут готовы обсудить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей по урегулированию кризиса, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России, но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», — отметил Салливан (цитата по ТАСС).
По словам помощника американского президента, правительство страны не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы. «Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», - подчеркнул он.
В начале апреля представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что западным странам необходимо подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. «Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — отметил Калын.
Газета Financial Times в свою очередь сообщила, что европейские и американские дипломаты пока скептически оценивают приверженность Москвы и Киева переговорному процессу и подчеркивают, что лишь «полное прекращение огня, вывод войск и возвращение захваченной территории Украине было бы достаточным основанием для того, чтобы обсуждать снятие санкций против российской экономики».
24 марта США ввели очередные санкции против граждан России и предприятий, связанных с оборонным комплексом. Персональные санкции коснулись, в частности, 328 депутатов Госдумы. В США посчитали, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Позднее, в апреле, Вашингтон ввел санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Санкции против Путина, Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу были введены еще в феврале.