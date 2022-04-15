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Белгородская облдума единогласно приняла отставку руководства

Ведомости

Белгородская областная дума единогласно приняла отставку с занимаемых должностей председателя Ольги Павловой и вице-спикеров Елены Бондаренко и Валерия Сергачева. Новым председателем Думы избран первый зампред, депутат от «Единой России» Юрий Клепиков.

Он был депутатом облдумы всех созывов, руководит фракции «Единая Россия» в облдуме, первый замруководителя регионального отделения партии (руководит отделением губернатор Вячеслав Гладков). Гладков лично пришел на заседание. Отставники на заседание не явились.

СМИ писали, что у правоохранительных органов возникли вопросы к Бондаренко, Сергачеву и Павловой. Якобы это связано с распространением литературы, которая проверяется на экстремизм. 12 февраля федеральное руководство «Единой России» исключило из партии Бондаренко и Сергачева в связи с совершением действий, дискредитирующих партию, в этот же день Павлова подписала распоряжение, согласно которому врио председателя Белгородской облдумы стал Клепиков.

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Павлова до 2020 г. занимала должность вице-губернатора области, курирующего внутреннюю политику, считалась одним из самых влиятельных людей в администрации главы региона – последнего из «губернаторов-старожилов» из 1990-х Евгения Савченко.

В сентябре 2020 г., накануне смены власти в регионе, она избиралась в заксобрание и возглавила его. Обеспечила переход Савченко в Совет Федерации, когда на посту губернатора (сначала в качестве врио) его сменил Вячеслав Гладков, прежде не работавший в этой области.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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