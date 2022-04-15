Белгородская облдума единогласно приняла отставку руководства

СМИ писали, что у правоохранительных органов возникли вопросы к Бондаренко, Сергачеву и Павловой. Якобы это связано с распространением литературы, которая проверяется на экстремизм. 12 февраля федеральное руководство «Единой России» исключило из партии Бондаренко и Сергачева в связи с совершением действий, дискредитирующих партию, в этот же день Павлова подписала распоряжение, согласно которому врио председателя Белгородской облдумы стал Клепиков.