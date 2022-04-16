Зеленский назвал количество погибших украинских военных
С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине в стране погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, около 10 000 человек получили ранения. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2500 до 3000 [военнослужащих] <...>. У нас 10 000 раненых, сложно сказать, сколько из них выживут», — сказал Зеленский.
Количество жертв среди мирных граждан подсчитать сложнее, добавил украинский президент. По его словам, города на юге страны, в том числе Мариуполь, Бердянск и Херсон, заблокированы, поэтому неизвестно, сколько людей могли погибнуть в этой зоне.
Минобороны России в конце марта сообщало, что потери украинских военных составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненые и выбывшие из строя по другим причинам. Мэр Мариуполя Константин Иващенко 7 апреля заявил о гибели около 5000 мирных жителей в результате боев в городе.
Данные о потерях российских войск военное ведомство публиковало дважды за время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что потери России в ходе спецоперации на Украине значительны. Он отметил, что российские власти надеются на завершение спецоперации в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров. Позднее Песков пояснил, что опирался в своих словах на данные Минобороны о 1351 погибшем военном.
12 апреля президент России Владимир Путин назвал события на Украине трагедией, подчеркнув, что у России не было другого выбора. При этом глава государства заявил, что военная операция идет по плану.