Путин назвал происходящее на Украине трагедией
Президент России Владимир Путин назвал события на Украине трагедией, подчеркнув, что у России не было другого выбора. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«То, что происходит на Украине, — трагедия без всякого сомнения, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом глава государства заявил, что военная операция России на Украине идет по плану. «Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, должны освещать эту боевую работу объективно», — добавил президент.
Лукашенко до этого заявил, что если бы Россия начала спецоперацию позднее, то по ее территории был бы нанесен сокрушительный удар.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Спустя более чем месяц после начала операции Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «жестом доброй воли».
Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды за все время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Потери украинских военных составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненые и выбывшие из строя по другим причинам, сообщили тогда же в военном ведомстве.