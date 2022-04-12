Путин назвал происходящее на Украине трагедией

При этом глава государства заявил, что военная операция России на Украине идет по плану. «Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, должны освещать эту боевую работу объективно», — добавил президент.