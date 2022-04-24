Зеленский и Эрдоган обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной
Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине и ход ее переговоров с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
«В ходе телефонных переговоров обсуждались последние события в войне между Россией и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль», — говорится в сообщении.
Кроме того, Эрдоган «выразил принципиальный позитивный настрой» по теме гарантов безопасности Украины. Турецкий президент также рассказал о необходимости обеспечить эвакуацию жителей Мариуполя, «где ситуация ухудшается с каждым днем».
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта глава делегации Украины Давид Арахамия пояснял, что гарантии безопасности, которые хочет Киев, должны быть похожи на 5-ю статью Североатлантического договора. Так, страны-гаранты, среди потенциальных кандидатов в которые украинская делегация назвала Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль, должны заступиться за нее в случае нападения. Россия также, по мысли Киева, должна быть включена в состав стран-гарантов, однако отдельное соглашение с ней должно касаться отсутствия намерений напасть на Украину. 29 марта Украина передала проект своих предложений по урегулированию России.
Киев намеревался провести переговоры со всеми потенциальными гарантами своей безопасности. Однако 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не готова быть гарантом, так как пока не понимает, в чем будут заключаться ее обязательства по отношению к Украине, а подобных 5-й статье договора НАТО ни она, ни США, ни Канада «не приемлют». Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, тогда заявил о готовности дать подобные гарантии, но после окончания боевых действий. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва 20 апреля передала Киеву ответный документ с «четкими выработанными формулировками» по урегулированию.
Гарантии безопасности для Украины будут, вероятно, отличаться от положений договора НАТО, подразумевающих военную помощь со стороны всех гарантов. Скорее, они будут заключаться в обязательстве тренировать, вооружать и снабжать развединформацией ее армию, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели.