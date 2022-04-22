Джонсон представил свой вариант гарантий безопасности для Украины

Киев намеревался провести переговоры со всеми потенциальными гарантами своей безопасности. Однако 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не готова быть гарантом, так как пока не понимает, в чем будут заключаться ее обязательства по отношению к Украине, а подобных 5-й статье договора НАТО ни она, ни США, ни Канада «не приемлют». Президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, тогда заявил о готовности дать подобные гарантии, но после окончания боевых действий. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва 20 апреля передала Киеву ответный документ с «четкими выработанными формулировками» по урегулированию. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил получение российских предложений, однако позже украинский президент Владимир Зеленйский заявил, что он этих предложений не видел.