Джонсон представил свой вариант гарантий безопасности для Украины
Гарантии безопасности для Украины будут, вероятно, отличаться от положений договора НАТО, подразумевающим военную помощь со стороны всех гарантов. Скорее они будут заключаться в обязательстве тренировать, вооружать и снабжать развединформацией ее армию, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели.
«Это будет не так как гарантии безопасности по статье 5 (5 статье устава НАТО), не совсем одно и тоже», — сказал Джонсон (цитата по The Times). По его словам, гарантии должны сделать «неприступной» украинскую территорию на случай «дальнейших атак» со стороны России.
«Чего украинцы хотят — и я думаю, скоро получат — это пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать, поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией», — добавил Джонсон, отметив, что Лондон поставит Киеву бронеавтомобили и размышляет о поставке танков, а украинские военнослужащие уже обучаются в Великобритании использованию бронетехники и в Польше — ПЗРК.
«Мы также должны определить видение будущего Украины в архитектуре безопасности Европы. Где должна находиться Украина теперь? Потому что это вопрос, на который всем придется ответить. Украинцы должны ответить на него», — сказал Джонсон.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта глава делегации Украины Давид Арахамия пояснял, что гарантии безопасности, которые хочет Киев, должны быть похожи на 5-ю статью Североатлантического договора. Так, страны-гаранты, среди потенциальных кандидатов в которые украинская делегация назвала Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль, должны заступиться за нее в случае нападения. Россия также, по мысли Киева, должна быть включена в состав стран-гарантов, однако отдельное соглашение с ней должно касаться отсутствия намерений напасть на Украину. 29 марта Украина передала проект своих предложений по урегулированию России.
Киев намеревался провести переговоры со всеми потенциальными гарантами своей безопасности. Однако 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не готова быть гарантом, так как пока не понимает, в чем будут заключаться ее обязательства по отношению к Украине, а подобных 5-й статье договора НАТО ни она, ни США, ни Канада «не приемлют». Президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, тогда заявил о готовности дать подобные гарантии, но после окончания боевых действий. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва 20 апреля передала Киеву ответный документ с «четкими выработанными формулировками» по урегулированию. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил получение российских предложений, однако позже украинский президент Владимир Зеленйский заявил, что он этих предложений не видел.