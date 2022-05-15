Володин анонсировал рассмотрение законопроектов о противодействии санкциям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил направленные на противодействие санкциям законопроекты, которые Госдума намерена принять в ближайшие месяцы.
Володин сообщил в своем Telegram-канале о девяти инициативах. В частности, Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. По словам спикера Госдумы, эта мера позволит сохранить рабочие места. Внешнее управление можно будет назначить по решению суда, уточнил он.
«Еще один важный законопроект предусматривает возможность увеличить количество бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 г. Это позволит вырастить квалифицированные кадры, которые будут строить независимую, сильную экономику нашей страны», — написал Володин.
Помимо этого парламентарии внесли в Госдуму законопроект о безопасности персональных данных, который позволит властям вмешиваться в вопросы обработки данных граждан России на территории других стран. Весной также будут рассмотрены законопроекты об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом, упрощении получения вида на жительства иностранным IT-специалистам, увеличении бюджетных мест в магистратуре, поддержке лизингополучателей и изменении понятия «соотечественник за рубежом».
Кроме того, депутатам предстоит рассмотреть инициативы о продлении периода действия пониженных налоговых ставок и изменении бюджетного законодательства, которое упростит казначейское сопровождение контрактов и позволит правительству направлять дополнительные нефтегазовые доходы на погашение госдолга без изменения закона.