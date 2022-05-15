Володин анонсировал рассмотрение законопроектов о противодействии санкциям

Помимо этого парламентарии внесли в Госдуму законопроект о безопасности персональных данных, который позволит властям вмешиваться в вопросы обработки данных граждан России на территории других стран. Весной также будут рассмотрены законопроекты об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом, упрощении получения вида на жительства иностранным IT-специалистам, увеличении бюджетных мест в магистратуре, поддержке лизингополучателей и изменении понятия «соотечественник за рубежом».