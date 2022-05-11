В правительстве разошлись взгляды на законопроект о праве бизнеса не исполнять контракт из-за санкций

Документ был внесен в Госдуму 22 марта, рассмотрение в первом чтении назначено на май. Проект предусматривает поправки в Гражданский кодекс (ГК), которые позволят компаниям без последствий не исполнять контракт полностью или частично, если это стало «объективно невозможным» в условиях антироссийских санкций. Кроме того, согласно предложенным изменениям, обязательство может быть «заморожено», а бизнес не будет нести ответственности, если докажет, что исполнение оказалось «временно невозможным» из-за ограничений. С учетом того, что многие западные контрагенты прекращают экономические контакты, «стало весьма затруднительным, если не невозможным исполнение многих цепочек обязательств», говорится в пояснительной записке. Предлагается придать закону обратную силу и применять его к отношениям, возникшим с 24 февраля 2022 г.