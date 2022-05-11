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В правительстве разошлись взгляды на законопроект о праве бизнеса не исполнять контракт из-за санкций

Минфин увидел в инициативе риски срыва госконтрактов
Анастасия Бойко Елена Мухаметшина
Автор законопроекта депутат Павел Крашенинников знает и о противниках, и о сторонниках своей инициативы / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин выступил против законопроекта главы думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), который дает право бизнесу и другим лицам не исполнять обязательства по контрактам, если это становится невозможным при введении санкций. Министерство направило отрицательное заключение на документ в Минюст, следует из комментариев ведомства к предложениям бизнеса по дополнению перечня мер поддержки экономики в условиях санкций (документ есть у «Ведомостей»). С инициативой поддержать этот законопроект выступила Торгово-промышленная палата (ТПП).

Документ был внесен в Госдуму 22 марта, рассмотрение в первом чтении назначено на май. Проект предусматривает поправки в Гражданский кодекс (ГК), которые позволят компаниям без последствий не исполнять контракт полностью или частично, если это стало «объективно невозможным» в условиях антироссийских санкций. Кроме того, согласно предложенным изменениям, обязательство может быть «заморожено», а бизнес не будет нести ответственности, если докажет, что исполнение оказалось «временно невозможным» из-за ограничений. С учетом того, что многие западные контрагенты прекращают экономические контакты, «стало весьма затруднительным, если не невозможным исполнение многих цепочек обязательств», говорится в пояснительной записке. Предлагается придать закону обратную силу и применять его к отношениям, возникшим с 24 февраля 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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