Глава Ростовской области подтвердил падение беспилотника на жилой дом в Таганроге

Ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в Минобороны. В ведомстве также рассказали о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. Ту-143 «Рейс» были начинены взрывчаткой.