Глава Ростовской области подтвердил падение беспилотника на жилой дом в Таганроге
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в Таганроге на жилой дом упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 17.26 поступило сообщение о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв. м, он был оперативно ликвидирован», – сообщил глава региона.
Голубев уточнил, что в результате падения летательного аппарата никто не пострадал. Правоохранительные органы устанавливают тип устройства и причины падения, но, по его словам, уже «объективно установлено», что на нем не было вооружения и боеприпасов. Голубев пообещал оперативно оказать помощь людям, чье имущество пострадало.
Ранее о падении беспилотника на жилой дом в Таганроге сообщили РИА «Новости». По словам источника «Ведомостей», близкого к силовым структурам, упал беспилотный аппарат «Форпост».
Таганрог расположен на юге граничащей с Украиной Ростовской области. 22 июня в регионе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Голубев тогда отмечал, что по одной из версий пожар возник в результате атаки беспилотников по техническим установкам завода.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации начали сообщать об обстрелах с украинской стороны. В начале июля украинские вооруженные силы нанесли удары по Белгороду ракетами «Точка-У». По данным Минобороны, удары наносились также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска. Там нет никаких военных объектов, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в Минобороны. В ведомстве также рассказали о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. Ту-143 «Рейс» были начинены взрывчаткой.