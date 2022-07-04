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Глава Ростовской области подтвердил падение беспилотника на жилой дом в Таганроге

Ведомости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в Таганроге на жилой дом упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 17.26 поступило сообщение о том, что  на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв. м, он был оперативно ликвидирован», – сообщил глава региона.

Голубев уточнил, что в результате падения летательного аппарата никто не пострадал. Правоохранительные органы устанавливают тип устройства и причины падения, но, по его словам, уже «объективно установлено», что на нем не было вооружения и боеприпасов. Голубев пообещал оперативно оказать помощь людям, чье имущество пострадало.

Ранее о падении беспилотника на жилой дом в Таганроге сообщили РИА «Новости». По словам источника «Ведомостей», близкого к силовым структурам, упал беспилотный аппарат «Форпост».

Таганрог расположен на юге граничащей с Украиной Ростовской области. 22 июня в регионе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Голубев тогда отмечал, что по одной из версий пожар возник в результате атаки беспилотников по техническим установкам завода.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации начали сообщать об обстрелах с украинской стороны. В начале июля украинские вооруженные силы нанесли удары по Белгороду ракетами «Точка-У». По данным Минобороны, удары наносились также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска. Там нет никаких военных объектов, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в Минобороны. В ведомстве также рассказали о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. Ту-143 «Рейс» были начинены взрывчаткой.

Ранее по теме: В Таганроге произошел пожар после падения беспилотника на частный дом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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