В Таганроге произошел пожар после падения беспилотника на частный дом
Частный дом загорелся в Таганроге после того, как на него упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
«Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал», — отметил собеседник агентства. Администрация города в своем Telegram-канале указала, что в 17:26 мск поступило сообщение о возгорании крыши частного дома. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Таганрог расположен на юге Ростовской области, которая граничит с Украиной. 22 июня в регионе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Губернатор региона Василий Голубев отметил, что по одной из версий пожар возник в результате атаки беспилотников по техническим установкам завода.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. В начале июля украинские вооруженные силы нанесли удары по Белгороду ракетами «Точка-У». По данным Минобороны, удары наносились также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска. Там нет никаких военных объектов, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в Минобороны. В ведомстве также рассказали о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. Ту-143 «Рейс» были начинены взрывчаткой.