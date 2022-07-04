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В Таганроге произошел пожар после падения беспилотника на частный дом

Ведомости

Частный дом загорелся в Таганроге после того, как на него упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. 

«Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал», — отметил собеседник агентства. Администрация города в своем Telegram-канале указала, что в 17:26 мск поступило сообщение о возгорании крыши частного дома. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Таганрог расположен на юге Ростовской области, которая граничит с Украиной. 22 июня в регионе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Губернатор региона Василий Голубев отметил, что по одной из версий пожар возник в результате атаки беспилотников по техническим установкам завода. 

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. В начале июля украинские вооруженные силы нанесли удары по Белгороду ракетами «Точка-У». По данным Минобороны, удары наносились также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска. Там нет никаких военных объектов, подчеркнули в оборонном ведомстве. 

Ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в Минобороны. В ведомстве также рассказали о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. Ту-143 «Рейс» были начинены взрывчаткой. 

Ранее по теме: Губернатор Гладков сообщил о троих погибших и разрушении 50 домов в Белгороде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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