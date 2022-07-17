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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново

Ведомости

Украинские вооруженные силы обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил в воскресенье глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов», — написал Богомаз.

По данным губернатора, в результате обстрела среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены. Сейчас на месте работают оперативные службы.

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Суземский район на юге граничит с Сумской областью Украины. Первый раз об обстреле села глава региона сообщил 5 июля. Тогда зафиксировали около 18 выстрелов, никто не пострадал.

29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск. 15 июля артиллерийскому обстрелу подверглось село Некислицы, в результате была повреждена линия электропередачи, сообщал губернатор.

Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Губернатор Брянской области Богомаз продлил такой режим до 23 июля, сообщала его пресс-служба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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