Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново
Украинские вооруженные силы обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил в воскресенье глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов», — написал Богомаз.
По данным губернатора, в результате обстрела среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Суземский район на юге граничит с Сумской областью Украины. Первый раз об обстреле села глава региона сообщил 5 июля. Тогда зафиксировали около 18 выстрелов, никто не пострадал.
29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск. 15 июля артиллерийскому обстрелу подверглось село Некислицы, в результате была повреждена линия электропередачи, сообщал губернатор.
Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Губернатор Брянской области Богомаз продлил такой режим до 23 июля, сообщала его пресс-служба.