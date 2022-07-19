МИД Франции: в новый санкционный список Евросоюза войдут 55 человек
В новый санкционный список Евросоюза (ЕС) в отношении России войдут 55 человек, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании комиссии по международным делам во французском сенате. Об этом пишут «РИА Новости».
Министр заявила об этом по итогам прошедшей 18 июля в Брюсселе встречи глав МИД стран Евросоюза, конкретных имен Колонна не назвала. «Вчера мы усилили санкции против РФ. Мы ввели запрет на импорт золота из России… Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», – сказала глава МИД Франции.
15 июля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведомство подготовило новый пакет санкций в отношении России, который включает в себя запрет на поставки российского золота. ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 г. и добавить разъяснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия. Позднее газета Politico сообщила, что в документе есть «лазейки» – из проекта приложения следует, что блок запретит только золото в порошке, необработанное или в виде полуфабрикатов, а также золотые монеты и отходы или лом золота, но в нем не изложены ограничения на импорт готовых ювелирных изделий. По данным издания, ЕС намерен также ужесточить требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкций лиц и усилить контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. В частности, ЕК намерена запретить экспорт в Россию слезоточивого газа, чернил для снятия отпечатков пальцев, полицейских касок, щитов и водометов, «которые могут быть использованы против людей».
18 июля ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций. Издание EUobserver со ссылкой на свои источники сообщило, что в санкционный список войдут поддержавшие спецоперацию на Украине актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также представители байкерского клуба «Ночные волки», мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
О планах ввести эмбарго на российское золото во время встречи G7 в июне заявили Великобритания, США, Канада и Япония. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение разрушительным и дезорганизующим для системы мирового хозяйства. 8 июля Канада запретила ввоз некоторых золотых изделий из России.
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