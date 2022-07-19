МИД Франции: в новый санкционный список Евросоюза войдут 55 человек

15 июля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведомство подготовило новый пакет санкций в отношении России, который включает в себя запрет на поставки российского золота. ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 г. и добавить разъяснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия. Позднее газета Politico сообщила, что в документе есть «лазейки» – из проекта приложения следует, что блок запретит только золото в порошке, необработанное или в виде полуфабрикатов, а также золотые монеты и отходы или лом золота, но в нем не изложены ограничения на импорт готовых ювелирных изделий. По данным издания, ЕС намерен также ужесточить требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкций лиц и усилить контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. В частности, ЕК намерена запретить экспорт в Россию слезоточивого газа, чернил для снятия отпечатков пальцев, полицейских касок, щитов и водометов, «которые могут быть использованы против людей».