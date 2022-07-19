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Лидеры России, Ирана и Турции начали трехстороннюю встречу

Ведомости

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали трехстороннюю встречу, сообщили РИА «Новости».

Перед началом встречи лидеры трех стран сделали совместное фото, после ее завершения последует совместное заявление.

19 июля Путин прилетел в Тегеран на встречу с лидерами Ирана и Турции. Ранее днем президент России уже провел двусторонние встречи с Раиси и Эрдоганом, а также верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Во время встречи с иранским президентом Путин отметил, что отношения между странами развиваются хорошими темпами, о чем свидетельствует рекордный товарооборот. На встрече с Эрдоганом президент России поблагодарил коллегу за посредничество в вопросе вывоза зерна из портов Украины, сообщили РИА «Новости».

В преддверии встречи помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в первую очередь в ходе трехсторонней встречи будет обсуждаться ситуация в Сирии. Особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья», говорил помощник президента России.

Информационное агентство IRNA сообщило, что Хаменеи предостерег Эрдогана от начала военной операции на севере Сирии, которую президент Турции анонсировал 1 июня. Эрдоган отмечал, что ее целью является создание 30-километровой зоны безопасности. Духовный лидер Ирана заявил, что любое нападение на север Сирии определенно нанесет ущерб не только обеим странам, но и всему региону. Хаменеи призвал Эрдогана решить вопрос путем переговоров, добавив, что Иран, Турция, Сирия и Россия должны совместно договориться о решении.

Ранее по теме: Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных