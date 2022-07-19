Лидеры России, Ирана и Турции начали трехстороннюю встречу
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали трехстороннюю встречу, сообщили РИА «Новости».
Перед началом встречи лидеры трех стран сделали совместное фото, после ее завершения последует совместное заявление.
19 июля Путин прилетел в Тегеран на встречу с лидерами Ирана и Турции. Ранее днем президент России уже провел двусторонние встречи с Раиси и Эрдоганом, а также верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Во время встречи с иранским президентом Путин отметил, что отношения между странами развиваются хорошими темпами, о чем свидетельствует рекордный товарооборот. На встрече с Эрдоганом президент России поблагодарил коллегу за посредничество в вопросе вывоза зерна из портов Украины, сообщили РИА «Новости».
В преддверии встречи помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в первую очередь в ходе трехсторонней встречи будет обсуждаться ситуация в Сирии. Особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья», говорил помощник президента России.
Информационное агентство IRNA сообщило, что Хаменеи предостерег Эрдогана от начала военной операции на севере Сирии, которую президент Турции анонсировал 1 июня. Эрдоган отмечал, что ее целью является создание 30-километровой зоны безопасности. Духовный лидер Ирана заявил, что любое нападение на север Сирии определенно нанесет ущерб не только обеим странам, но и всему региону. Хаменеи призвал Эрдогана решить вопрос путем переговоров, добавив, что Иран, Турция, Сирия и Россия должны совместно договориться о решении.