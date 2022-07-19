Лидеры России, Ирана и Турции начали трехстороннюю встречу

19 июля Путин прилетел в Тегеран на встречу с лидерами Ирана и Турции. Ранее днем президент России уже провел двусторонние встречи с Раиси и Эрдоганом, а также верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Во время встречи с иранским президентом Путин отметил, что отношения между странами развиваются хорошими темпами, о чем свидетельствует рекордный товарооборот. На встрече с Эрдоганом президент России поблагодарил коллегу за посредничество в вопросе вывоза зерна из портов Украины, сообщили РИА «Новости».