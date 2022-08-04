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МИД: Китай может пересмотреть свое отношение к диалогу со странами G7

Ведомости

Китай может пересмотреть свой взгляд на отношения со странами G7, если они не изменят своей «ошибочной» позиции по Тайваню, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Если они (страны G7 – ред.) не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога (с ними – ред.)», – сказала дипломат.

3 августа главы МИД стран G7 и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выпустили совместное заявление, в котором призвали Китай урегулировать ситуацию вокруг Тайваня мирным путем и не менять статус-кво в регионе силой. Они также выразили озабоченность действиями Китая – по их мнению, военные учения вблизи Тайваня могут привести к эскалации напряженности. По их мнению, оснований использовать визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань нет.

Вопреки протестам со стороны китайских властей Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. После ее прибытия на остров министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест и заявило, что этот поступок серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американских коммюнике. Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

КНР считает Тайвань своей провинцией, поэтому китайское правительство выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных