МИД: Китай может пересмотреть свое отношение к диалогу со странами G7

3 августа главы МИД стран G7 и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выпустили совместное заявление, в котором призвали Китай урегулировать ситуацию вокруг Тайваня мирным путем и не менять статус-кво в регионе силой. Они также выразили озабоченность действиями Китая – по их мнению, военные учения вблизи Тайваня могут привести к эскалации напряженности. По их мнению, оснований использовать визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань нет.