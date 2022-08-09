Песков заявил об отсутствии перспектив у попыток изолировать россиян
Заявление президента Украина Владмира Зеленского о запрете на въезд россиянам в Европу «говорит само за себя», а любые поытки изолировать жителей России не имеют перспектив, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Заявление собственно достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, конечно иррациональность мышления в данном случае зашкаливает…Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию это процесс, который не имеет перспектив», – рассказал он.
По мнению представителя Кремля, любые попытки изолировать россиян не имеют перспектив. Он также заявил, что европейские страны, пытающиеся «наказать Россию», уже платят по счетам. «Рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти», – считает Песков.
Комментируя аналогичные призывы представителей и некоторых других стран Европы, пресс-секретарь президента напомнил, что подобные заявления идут из недружественных России стран. И некоторые из таких государств доходят до заявлений, которые «лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы». «Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и все, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся», – заключил Песков.
Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что следует закрыть въезд для всех россиян на один год, чтобы противодействовать спецоперации. «Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — заявил Зеленский. Он отметил, что закрытие границ станет «самой важной санкцией».
Зеленский также заявил о необходимости запретить въезжать в Европу тем россиянам, которые давно уехали из страны и выступили против действий властей. Зеленский отметил, что ответственность в данном вопросе общая, так как россияне сами выбрали свое правительство и «они не борются с ним».
Также сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. «Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — заявила она.
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