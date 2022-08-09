Песков заявил об отсутствии перспектив у попыток изолировать россиян

Комментируя аналогичные призывы представителей и некоторых других стран Европы, пресс-секретарь президента напомнил, что подобные заявления идут из недружественных России стран. И некоторые из таких государств доходят до заявлений, которые «лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы». «Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и все, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся», – заключил Песков.