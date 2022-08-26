В Литве заявили о возможности банков принимать платежи за калининградский транзит
Литовские банки могут и должны принимать платежи за транзит между Калининградской областью и остальной частью России, сообщил ТАСС со ссылкой на министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса.
«Платежи можно осуществлять, это законно. Государство гарантирует, что транзитом идут только те грузы, которые можно транспортировать в соответствии с европейскими регулированием и разъяснениями», – отметил он.
По словам Скуодиса, правительство сделало все возможное, чтобы прояснить ситуацию. При этом он подчеркнул, что транзит является коммерческой услугой и его обеспечение не входит в компетенции государственных структур.
28 июля стало известно, что литовский «Шауляй банк», обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября отказывается от работы с Россией. 5 августа Литовская ассоциация банков сообщила, что в организации ждут разъяснений от властей республики по поводу калининградского транзита – кредитные организации опасаются обслуживать платежи по нему из-за санкций в отношении России и Белоруссии. Официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста 11 августа заявила, что санкции Евросоюза не вводят запрет на обслуживание платежей за железнодорожные услуги, в частности, они не запрещают проводить платежи за услуги транзита между Калининградской областью и остальной частью России. По ее словам, решение о приостановке платежей принято конкретным банком, исходя из его оценки рисков.
22 августа калининградские власти заявили, что нашли альтернативный механизм оплаты транзита через Литву и что им уже пользуются компании, но подробностей этого механизма они не сообщили.
В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва уже приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения тогда попало около 50% транзита.