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Гиперзвуковое оружие может быть поставлено на вооружение армии США до конца 2023 г.

Ведомости

Власти США рассчитывают поставить гиперзвуковое оружие на вооружение американских Вооруженных сил (ВС) до конца 2023 г., заявил заместитель министра обороны страны Гейб Камарилло на конференции Defense News. Об этом пишет РИА «Новости».

Замминистра заявил, что «не ожидает каких-либо задержек» и подчеркнул, что военные разработчики смогли создать вооружение с «беспрецедентной скоростью и эффективностью».

В июле компания Raytheon Technologies Corp. сообщила об успешном проведении вторых летных испытаний гиперзвукового оружия, разработанного для агентства перспективных оборонных исследовательских проектов ВВС США.

13 июля Reuters сообщил со ссылкой на источники, что ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Испытания прошли 12 июля у побережья Калифорнии.

14 мая ВВС США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которую также разработали в рамках программы ARRW. Ракету запустил стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress. После запуска она достигла гиперзвуковой скорости.

9 мая, будучи вице-премьером, Юрий Борисов рассказал в интервью «Интерфаксу», что в России ведется разработка гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования.

31 июля президент РФ Владимир Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге заявил, что в ближайшие месяцы в Вооруженные силы России начнется поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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