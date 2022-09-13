Депутат Госдумы от Крыма Черняк досрочно сложил полномочия

«Я слагаю полномочия депутата Государственной думы Федерального собрания РФ. В это непростое время я должен быть в Крыму – в одном строю с крымчанами, моими коллегами и единомышленниками, там, где живут мои родные и близкие, где прошла большая часть моей жизни», – написал он в своем Telegram-канале.