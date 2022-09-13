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Депутат Госдумы от Крыма Черняк досрочно сложил полномочия

Ведомости

Депутат Госдумы Алексей Черняк, избранный по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 («Единая Россия»), объявил, что сложил свои полномочия, поскольку должен быть сейчас, по собственному убеждению, в Крыму.

«Я слагаю полномочия депутата Государственной думы Федерального собрания РФ. В это непростое время я должен быть в Крыму – в одном строю с крымчанами, моими коллегами и единомышленниками, там, где живут мои родные и близкие, где прошла большая часть моей жизни», – написал он в своем Telegram-канале.

Черняк также поблагодарил своих избирателей и однопартийцев за оказанное доверие, а коллег-депутатов – за продуктивное сотрудничество. 

Госдума прекратила полномочия Черняка с 3 сентября, соответствующее постановление подписал глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых депутатами ГД, Отари Аршба.

В Госдуме Черняк был членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. До этого он был депутатом парламента Крыма. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных