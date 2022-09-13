Депутат Госдумы от Крыма Черняк досрочно сложил полномочия
Депутат Госдумы Алексей Черняк, избранный по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 («Единая Россия»), объявил, что сложил свои полномочия, поскольку должен быть сейчас, по собственному убеждению, в Крыму.
«Я слагаю полномочия депутата Государственной думы Федерального собрания РФ. В это непростое время я должен быть в Крыму – в одном строю с крымчанами, моими коллегами и единомышленниками, там, где живут мои родные и близкие, где прошла большая часть моей жизни», – написал он в своем Telegram-канале.
Черняк также поблагодарил своих избирателей и однопартийцев за оказанное доверие, а коллег-депутатов – за продуктивное сотрудничество.
Госдума прекратила полномочия Черняка с 3 сентября, соответствующее постановление подписал глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе, представляемых депутатами ГД, Отари Аршба.
В Госдуме Черняк был членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. До этого он был депутатом парламента Крыма.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.